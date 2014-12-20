Настроить АТС LG Aria Soho

Системное администрированиеЗакрытнет заявок136 просмотров
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Нужно настроить АТС на прием и обработку двух городских номеров. Оди на 3, другой на 5 линий.

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Москва, метро Бауманская

9 лет назад
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад