Настроить АТС LG Aria Soho

Нужен простой VDS для отправки почты. Чтобы работал с обратной связью. Ну там, статистика, видно сколько открыто прочитано перешло... Установка и начальная настройка VDS опыт есть. Можно поставить vestacp Прописать днс на текущем хостинге, чтобы почта передавалась на ...
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Нужно настроить АТС на прием и обработку двух городских номеров. Оди на 3, другой на 5 линий.
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Москва, метро Бауманская
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