Проблема с php

Системное администрированиеЗавершен12 заявок199 просмотров
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на debian squeze стоял официальный php 5.3

была попытка обновить до 5.4 и опять до 5.3

в общем php не работает.

задача чтоб php 5.4 заработал

оставляйте skype

PHP
9 лет назад
paulhart
Пол 
42 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$20
1 день
Очень благодарен за проделанную работу. Всё сделано быстро и даже больше чем ожидалось.
Приятный адекватный заказчик