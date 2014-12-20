Проблема с php

Необходимо донастроить ssl на сервере. Есть два купленных сертификата, для домена и сабдомена. Для домена https настроен и работает, у сабдомена происходит ошибка. Нужно разобраться, почему она происходит и исправить/донастроить. Важно: хорошо в этом разбираться и сделать максимально быстро. Указывайте ...