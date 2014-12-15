Настроить тунель к Socks5 серверам

$50
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки131 просмотр
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Есть список Socks серверов, который привязан к IP сервера. Нужно настроить тунелирование таким образом, чтоб на каждый сокс на сервере был открыт отдельный порт по которому можно было бы присоединиться к этому соксу.

9 лет назад
resident
Олег 
34 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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