Настроить сервер под битрикс

Системное администрированиеЗавершен11 заявок200 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо настроить удаленный сервер под битрикс и развернуть на нем сайт.

Все доступы предоставлю.

Оплата сразу.

Спасибо.

9 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$50
1 день
все ок как всегда
Приятный адекватный заказчик