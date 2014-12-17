Настроить smtp-отправку почты на сервере

Системное администрированиеЗавершен3 заявки153 просмотра
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Есть виртуальный сервер, на котором не работает Exim. Необходимо наладить отправку писем через SMTP (Yandex). Сами пытались - не отправляется почта (пишет ошибки, которые не знаем, как чинить). Доступ можем дать root, по SSH и в ISPManager.

9 лет назад
ivandamari
Марина 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
15 дней назад
Выбранный исполнитель
tsyuha
45 летПольша
12 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$10
1 день
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