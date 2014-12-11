Преобразователь socks5 в IPv6

Нужен удалённый сисадмин. Есть VDS на CentOS и панельках ISP, который надо заточить под ряд требований, а потом взять на год в обслугу. Как будет дальше — покажут результаты сотрудничества. Конечно хотелось бы любви на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть следующий алгоритм работы сервиса, которым я пользуюсь (покупаю услугу):
1) мне предоставляется пакет из 500 штук Socks5, которые реализованы на одном IPv4 при помощи 500 портов в формате: 109.224.33.30,3024,SOCKS5,terk3,terk3 (IP, номер порта, тип прокси, логин, пароль). Эти соксы не меняются на протяжении всего периода работы;
2) на выходе получается 500 IPv6 вида: [2001:470:73a9:130a:670a:2e42:6316:1605] (port=47531);
3) каждые 120 секунд выходящие IPv6 меняются, повторов по IPv6 нет на всем периоде ротации.
Я получаю гарантированные соединения smtp.mail.ru + smtp.yandex.ru + smtp.gmail.com, порт 465.
Это нужно для массовой рассылки в рамках софта для уникализации IP отправителя (в софт загружается список исходных socks5).
Т.е. получается, что на входе 500 статических socks5 на базе IPv4, а на выходе каждые 120 секунд появляются уникальные IPv6.
Если вы готовы реализовать такой функционал, сориентируйте, пожалуйста, по срокам и стоимости подготовки, что потребуется от меня (VPS, IP или что-то иное) и сколько примерно расходов потребуется в дальнейшем на постоянной основе?
Жду вашу заявку.
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