Преобразователь socks5 в IPv6

Есть следующий алгоритм работы сервиса, которым я пользуюсь (покупаю услугу):

1) мне предоставляется пакет из 500 штук Socks5, которые реализованы на одном IPv4 при помощи 500 портов в формате: 109.224.33.30,3024,SOCKS5,terk3,terk3 (IP, номер порта, тип прокси, логин, пароль). Эти соксы не меняются на протяжении всего периода работы;

2) на выходе получается 500 IPv6 вида: [2001:470:73a9:130a:670a:2e42:6316:1605] (port=47531);

3) каждые 120 секунд выходящие IPv6 меняются, повторов по IPv6 нет на всем периоде ротации.

Я получаю гарантированные соединения smtp.mail.ru + smtp.yandex.ru + smtp.gmail.com, порт 465.

Это нужно для массовой рассылки в рамках софта для уникализации IP отправителя (в софт загружается список исходных socks5).

Т.е. получается, что на входе 500 статических socks5 на базе IPv4, а на выходе каждые 120 секунд появляются уникальные IPv6.

Если вы готовы реализовать такой функционал, сориентируйте, пожалуйста, по срокам и стоимости подготовки, что потребуется от меня (VPS, IP или что-то иное) и сколько примерно расходов потребуется в дальнейшем на постоянной основе?

Жду вашу заявку.