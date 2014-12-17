[NGINX] Настроить сжатия кеша fastcgi_cache через gzip (gunzip)

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки188 просмотров
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Такое в конфиге не сжимает файлы кеша.

gunzip on;

fastcgi_param HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip;

fastcgi_param PHP_VALUE "zlib.output_compression=on";

gzip on;

gzip_vary on;

gzip_comp_level 6;

gzip_proxied any;

gzip_types text/css application/json application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript application/javascript text/x-js;

Nginx
9 лет назад
Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад