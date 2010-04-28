Красивый и качественный дизайн сайтов. Разработка сайтов под ключ.
Опыт работы более 7 лет.
Создание и разработка сайтов - стильных, качественных, оригинальных.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков на проект, мы можем использовать как готовые шаблоны, так и разработать эксклюзивное комплексное решение исполнения веб-сайта.
Мы занимаемся созданием сайтов, их поддержкой, проводим маркетинговые исследования и берем на себя все заботы наших заказчиков, связанные с Интернетом.
Мы рады работать с Вами!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Без названия546 просмотров
- Дизайн для сайта хоккейной команды ЦСКА.3282 просмотра
- Качественные иллюстрации для Вашего сайта.3764 просмотра
- Без названия2801 просмотр
- Без названия2912 просмотров
- Без названия4162 просмотра
- Без названия2725 просмотров
- Без названия2952 просмотра
- Без названия3311 просмотров
- Без названия1255 просмотров
- Без названия1804 просмотра
- Без названия2709 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Всё OK.
$500
10 баллов
12 лет назад
Остался очень доволен работой. Все сделано качественно и в срок. Рекомендую.
$500
10 баллов
13 лет назад
Не в первый раз обращаюсь к Андрею и как всегда дизайн на отлично. И качество вёрстки так же порадовало. Скоро в эфире www.nttzm.ru
$500
10 баллов
13 лет назад
Все выполнено в срок и на высоком уровне, остался доволен работой Андрея. Быстро учитывает все пожелания и показывает результаты налету. Андрей получает самые лучшие мои рекомендации- уровень А+! Обязательно буду пользоваться его услугами в будущем, всем рекомендую.
$600
9 баллов
14 лет назад
Сотрудничеством доволен. Всё сделано качественно, в срок и без нервов. Не 10 баллов, т.к. ожидал более оригинальных решений.
Дизайн сайтов
73 отзыва
от $650
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
7 отзывов
от $1000
нет рейтинга