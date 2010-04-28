Art-Media

Андрей Art-Media

 
37 летРоссия/Петрозаводск
18 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Красивый и качественный дизайн сайтов. Разработка сайтов под ключ.

Опыт работы более 7 лет.

Создание и разработка сайтов - стильных, качественных, оригинальных.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

В зависимости от финансовых возможностей заказчика и сроков на проект, мы можем использовать как готовые шаблоны, так и разработать эксклюзивное комплексное решение исполнения веб-сайта.

Мы занимаемся созданием сайтов, их поддержкой, проводим маркетинговые исследования и берем на себя все заботы наших заказчиков, связанные с Интернетом.

Мы рады работать с Вами!

Дизайн сайта
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Отзывы заказчиков
9998494
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта
Всё OK.
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Ответный отзыв
subaru119
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$500
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект для Art-Media
Остался очень доволен работой. Все сделано качественно и в срок. Рекомендую.
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Ответный отзыв
vanish
Иван 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Дизайн сайта трубного завода для Art-Media
Не в первый раз обращаюсь к Андрею и как всегда дизайн на отлично. И качество вёрстки так же порадовало. Скоро в эфире www.nttzm.ru
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Ответный отзыв
nordsoft
Artur Shingirei 
46 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$500
10 баллов
13 лет назад
Новый дизайн сайта
Все выполнено в срок и на высоком уровне, остался доволен работой Андрея. Быстро учитывает все пожелания и показывает результаты налету. Андрей получает самые лучшие мои рекомендации- уровень А+! Обязательно буду пользоваться его услугами в будущем, всем рекомендую.
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Ответный отзыв
dmitryzed
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$600
9 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Арт-Медия
Сотрудничеством доволен. Всё сделано качественно, в срок и без нервов. Не 10 баллов, т.к. ожидал более оригинальных решений.
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Ответный отзыв
Дизайн сайтов
73 отзыва
от $650
от 5 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
7 отзывов
от $1000
нет рейтинга