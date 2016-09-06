Продвинуть сайт в Яндексе. Тематика - Гранитный камень\Щебень

Есть сайт со страницами http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/ http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/ Нужно оптимизировать сайт под продвижение, и продвинуть страницу по запросам, связанным с услугой химчистки и полировки автомобиля. Готов оплатить разово оптимизацию + % от бюджета по продвижению, расход которого я должен видеть. Если сработаемся, ...