всем доброго времени суток Нужно проанализировать рынок в сфере агенства недвижимости в самаре и предложить новые маркетинговые пути развития
SEO-продвижение новостного сайта спортивной тематики
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Совершенно новый портал спортивной тематики нуждается в специалисте для постоянной SEO-оптимизации и наполнения сайта контентом. Перечень работ:
- технический аудит сайта;
- составление перечня технических ошибок;
- исправление технических ошибок на сайте;
- оптимизация метатегов;
- формирование внутренней перелинковки;
- аналитика конкурентов с помощью сервиса serpstat.com;
- составление семантического ядра с использованием данных по конкурентам;
- наполнение сайта контентом;
- закупка вечных ссылок на бирже;
- технический контроль ошибок на сайте;
- контроль доступности сайта;
- анализ достигнутых результатов по видимости целевых страниц в поисковых системах;
- составление отчётов о проделанной работе.
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