Семантика для Директ оч. много слов

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок318 просмотров
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется качественно составление семантического ядра на 10-20 тысяч запросов по по тематике “бюро переводов”, “перевод текстов” и тд.

Требование к ядру. 

Сегментация на 20-30 категорий вида:

медицинский перевод

юридический перевод

технический перевод

нотариально заверенный перевод

перевод личных документов

 устный перевод

синхронный перевод

(языки)и тд.

Использование KeyKollector

от 10.000 и более запросов

Отсутствие мусора

Минус слова

Прохождение "Реального Директа" или других курсов БМ будет преимуществом для выбора исполнителя.

7 лет назад
maestrostt
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
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