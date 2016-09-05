Семантика для Директ оч. много слов

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Требуется качественно составление семантического ядра на 10-20 тысяч запросов по по тематике “бюро переводов”, “перевод текстов” и тд.

Требование к ядру.

Сегментация на 20-30 категорий вида:

медицинский перевод

юридический перевод

технический перевод

нотариально заверенный перевод

перевод личных документов

устный перевод

синхронный перевод

(языки)и тд.

Использование KeyKollector

от 10.000 и более запросов

Отсутствие мусора

Минус слова

Прохождение "Реального Директа" или других курсов БМ будет преимуществом для выбора исполнителя.