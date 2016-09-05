Размещение объявлений

Нужно качественно и аккуратно постить комменты (вместе с моей ссылкой) на всемирно известных сайтах типа bbc, mirror, usatoday и прочих подобных ресурсов. То, что я хочу описано тут - https://www.youtube.com/watch?v=110vOkWKMu0 Цена может достигать до 5$ за коммент, в ...