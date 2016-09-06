Отлично поработали и продолжаем сотрудничать по SEO оптимизации и продвижению сайта на постоянной основе. Каких-либо минусов в работе не было, о положительных сторонах долго писать не буду - позиции сайта растут в геометрической прогрессии, а это для меня главное.