$400
Необходимо SEO продвижение сайта http://gazgrand.com.ua/ на постоянной основе.
Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Необходимо SEO продвижение сайта http://gazgrand.com.ua/ на постоянной основе.
Проект украинской общественной спортивной организации необходимо продвигать в соцсетях. Facebook:- поиск сообществ с целевой аудиторией для взиморекламы (только Украина);- план: в неделю должно быть обработано минимум 100 сообществ (20 в день). Vkontakte:- добавление друзей ...
Совершенно новый портал спортивной тематики нуждается в специалисте для постоянной SEO-оптимизации и наполнения сайта контентом. Перечень работ: - технический аудит сайта; - составление перечня технических ошибок; - исправление технических ошибок на сайте; ...