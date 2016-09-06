Spinapper

Алексей Шевель Spinapper

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$400
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$400
10 баллов
7 лет назад
SEO продвижение сайта в Google и Яндекс
Спасибо за интересный проект! Алексей профессионал своего дела. Приятно работать с такими людьми.
Отлично поработали и продолжаем сотрудничать по SEO оптимизации и продвижению сайта на постоянной основе. Каких-либо минусов в работе не было, о положительных сторонах долго писать не буду - позиции сайта растут в геометрической прогрессии, а это для меня главное.
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