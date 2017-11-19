SEO продвижение сайта в Google и Яндекс

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен5 заявок335 просмотров

Необходимо SEO продвижение сайта http://gazgrand.com.ua/ на постоянной основе. 

8 лет назад
Spinapper
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$400
30 дней
Отлично поработали и продолжаем сотрудничать по SEO оптимизации и продвижению сайта на постоянной основе. Каких-либо минусов в работе не было, о положительных сторонах долго писать не буду - позиции сайта растут в геометрической прогрессии, а это для меня главное.
Спасибо за интересный проект! Алексей профессионал своего дела. Приятно работать с такими людьми.

Заявки фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад