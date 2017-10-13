Продвижение сайтов (SEO)

PS На стандартные автоответы не отвечаю.

Доброго дня или ночи!

Есть сайт детской одежды nasha-smena.ru

Нужен специалист, который займется продвижение сайта (контекстная реклама, SEO и т.д.)

по времени- по договоренности, но рассчитываю на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.

Оплата только за результат, цели и условия обсуждаем совместно.

Оценивать и оплачивать буду только за увеличение посетителей и числа покупок,

инструменты и методы- с вас, с меня- бюджет.