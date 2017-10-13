Требуется поднять в топ 10-5 Сайт kubanlaser.ru Перечень работ: - анализ сайта; - аудит коммерческих факторов; - составление семантического ядра (более 200 запросов); - ...
Продвижение сайтов (SEO)
PS На стандартные автоответы не отвечаю.
Доброго дня или ночи!
Есть сайт детской одежды nasha-smena.ru
Нужен специалист, который займется продвижение сайта (контекстная реклама, SEO и т.д.)
по времени- по договоренности, но рассчитываю на долгосрочное и плодотворное сотрудничество.
Оплата только за результат, цели и условия обсуждаем совместно.
Оценивать и оплачивать буду только за увеличение посетителей и числа покупок,
инструменты и методы- с вас, с меня- бюджет.
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