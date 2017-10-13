Продвижение сайтов (SEO)

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Закрыт11 заявок252 просмотра

PS На стандартные автоответы не отвечаю.   

Доброго дня или ночи!  

Есть сайт детской одежды nasha-smena.ru 

Нужен специалист, который займется продвижение сайта (контекстная реклама, SEO и т.д.) 

по времени- по договоренности, но рассчитываю на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. 

Оплата только за результат, цели и условия обсуждаем совместно. 

Оценивать и оплачивать буду только за увеличение посетителей и числа покупок,  

инструменты и методы- с вас, с меня- бюджет. 

8 лет назад
Podbor21
Павел 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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