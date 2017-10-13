Продвижение по запросам в поисковиках

Сайт 2009 года после обновления в 2016 заметно потерял позиции в Яндексе. Нужно подтянуть в ТОП-5 около 20 НЧ запросов, которые сейчас находятся на 7-25 местах. Подробности в ЛС. От исполнителя ожидаю четкого плана ...