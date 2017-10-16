SEO-продвижение сайта

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Завершен13 заявок207 просмотров

Нужна консультация специалиста по SEO сайта производства греющего кабеля.

Есть семантическое ядро с разбивкой по НЧ - ВЧ запросам. Работа с сайтом ведется пол-года. До этого сайт не продвигался. Сейчас НЧ-запросы выросли в ТОП-100 только 20% от общей массы. В ТОП-100 только 60% НЧ видны. По СЧ и ВЧ практически нет роста.

Нужна консультация по корректировкам сайта для роста фраз.

8 лет назад
y-tec0209
Юрий 
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
8 лет назад
$60
1 день
Сделано четко, вовремя и понятно. Провел консультации, объяснил тонкие моменты. С проектом разобрались. Намечен план действий. Будем работать по новому проекту. Рекомендую этого исполнителя
Сотрудничество прошло успешно, работа оплачена быстро и в полном объеме. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

seo-guild
Тарас 
33 года
11 лет в сервисе
Был
17 часов назад
8 лет назад