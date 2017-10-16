SEO-продвижение сайта

Нужна консультация специалиста по SEO сайта производства греющего кабеля.

Есть семантическое ядро с разбивкой по НЧ - ВЧ запросам. Работа с сайтом ведется пол-года. До этого сайт не продвигался. Сейчас НЧ-запросы выросли в ТОП-100 только 20% от общей массы. В ТОП-100 только 60% НЧ видны. По СЧ и ВЧ практически нет роста.

Нужна консультация по корректировкам сайта для роста фраз.