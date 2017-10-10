Нужно подтянуть сайт по нескольким запросам в ТОП-5 Яндекс

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Закрыт8 заявок175 просмотров

Сайт 2009 года после обновления в 2016 заметно потерял позиции в Яндексе. Нужно подтянуть в ТОП-5 около 20 НЧ запросов, которые сейчас находятся на 7-25 местах. Подробности в ЛС.

От исполнителя ожидаю четкого плана действий и сметы. Оплата 30% предоплата, 70% за результат.

8 лет назад
StarCor
Михаил 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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