Доброго времени суток. Необходимо сделать оптимизацию сайта: http://gocsgo.info/ Что необходимо оптимизировать: Настроить robots. txt, sitemap. xml, а также htaccess и wp-config. php (при необходимости). Прошу отметить, что Robots. txt и Sitemap. ...
Digital Аудит и План работ (краткий анализ)
Добрый день, для нашего клиента lingvotech.com (бюро языковых переводов) требуется сделать КРАТКИЙ комплексный digital-аудит текущего состояния и на основании этого seo-аудита разработать seo-стратегию с описанием проблем сайта и краткого плана их решения по пунктам. На выходе – 1 документ, около 3 страниц, который должен включать разделы: 1) цели и механизмы их достижения 2) план задач по следующим направлениям: 2.1) техническая и функциональная часть, 2.2) usability 2.3) креатив 2.4) контент 2.5) внешние факторы; 3) аудит usability, seo и технических факторов 4) анализ конкурентов 5) анализ поведения на основе google analytics и yandex metrika 6) анализ контента сайта 7) маркетинговые факторы втч сегментирование потребителей.
Доступ к системам аналитики и гугл вебмастеров предоставляется. Для обсуждения организуем прямое общение с клиентом и менеджером проекта.
Ориентируемся на срок до 3 рабочих дней, детальность – до 3 страниц A4 google docs (без картинок, только структура с минимальными описаниями), стоимость до 2000 рублей за 1 документ объемом около 3 страниц, оплата по факту (без предоплаты), напрямую исполнителю. Надеемся на сотрудничество.
Если есть другие предложения – готовы обсуждать.
Какая может быть стоимость, срок, план реализации проекта, условия?
Заявки фрилансеров
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