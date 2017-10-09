Разработка семантического ядра сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок230 просмотров

Необходимо произвести аудит сайта по загородному строительству и составить семантическое

ядро с указанием ключевых слов для каждой страницы сайта. Предложить варианты

продвижения.

8 лет назад
Ratus1
Сергей 
42 года
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров