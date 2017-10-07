Необходима оптимизация сайта на Wordpress

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Закрыт9 заявок395 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо сделать оптимизацию сайта: http://gocsgo.info/

Что необходимо оптимизировать:

  • Настроить robots. txt, sitemap. xml, а также htaccess и wp-config. php (при необходимости). Прошу отметить, что Robots. txt и Sitemap. xml (карта сайта) - важные факторы для индексации! Отнеситесь к этому с большим вниманием.
  • Минимизировать (сжать) html, CSS, JS (к JS тоже особое внимание!)
  • Нормально качественно настроить: title и метатеги description и keywords! (сейчас они криво настроены!). По поисковому запросу "gocsgo.info" в яндексе выходит непонятный набор символов с профайла автора статьи, это нужно исправить (скрин прикрепил).
Напишите за какую сумму возьмётесь исправить данные пункты и в какие сроки сделаете работу.
CSSHTMLJavaScriptPHPWordPress
8 лет назад
kosten
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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