Добрый день! У нас есть интернет-магазин детской одежды премиум-класса, бизнес находится в Швейцарии. Цель - продвижение сайта на первые страницы в поисковиках, баннеры, cookies, соцсети (?) и т.д. Т.е. ...
Необходима оптимизация сайта на Wordpress
Доброго времени суток.
Необходимо сделать оптимизацию сайта: http://gocsgo.info/
Что необходимо оптимизировать:
- Настроить robots. txt, sitemap. xml, а также htaccess и wp-config. php (при необходимости). Прошу отметить, что Robots. txt и Sitemap. xml (карта сайта) - важные факторы для индексации! Отнеситесь к этому с большим вниманием.
- Минимизировать (сжать) html, CSS, JS (к JS тоже особое внимание!)
- Нормально качественно настроить: title и метатеги description и keywords! (сейчас они криво настроены!). По поисковому запросу "gocsgo.info" в яндексе выходит непонятный набор символов с профайла автора статьи, это нужно исправить (скрин прикрепил).
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