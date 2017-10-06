СЕО специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт13 заявок140 просмотров

Сайту нужен специалист, который вытянет его по ключевикам в топ10

Бюджет небольшой. Копирайтер готов делать тексты.

Рассмотрю любые предложения сотрудничества.

Если работаете по постоплате - будет только плюсом.

8 лет назад
vladimirvisit
Владимир 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров