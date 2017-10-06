Доброй ночи или дня, Нужно разработать комплексную стратегию продвижения с определением исполнителей, сроков и бюджета для сайта детской одежды и обуви
СЕО специалист
Сайту нужен специалист, который вытянет его по ключевикам в топ10
Бюджет небольшой. Копирайтер готов делать тексты.
Рассмотрю любые предложения сотрудничества.
Если работаете по постоплате - будет только плюсом.
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