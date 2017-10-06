Установить код ретаргетинга (Adwords и Директ) и настроить РК

Требуется:

1) Установить коды ретаргетинга от Google и Яндекс на посадочную страницу созданную на timepad.ru

2) Настроить сбор посетителей страницы в базу

3) Настроить текстово-графические объявления (необходимые материалы будут предоставлены) для максимального количества показов по базе в РСЯ и Adwords и на поиске

Настройку необходимо производить с моего компьютера и в моих кабинетах, подключившись по Teamviewer.