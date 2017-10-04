Сео продвижение сайта

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок204 просмотра

Еще раз здравствуйте, Александр!

Итак, нам нужно продвинуть наш лендинг по сдаче в аренду помещений в небольшом бизнес центре в Твери.

Семантика около 25 запросов.

Необходимо добиться попадания в топ 10 яндекса и гугла в течение трех месяцев.

8 лет назад
Good-luck
Артем 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

fiqus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$85
90 дней
Очень жаль, наверное, первый раз в жизни пишу негативный отзыв. Списался с Александром, он обещал вывести около 30 запросов в топ 10. Тематика узкая - бизнес центр в Твери. СЕО продвижением там не занимался никто в этой сфере. Через 3 месяца работы Александра позиции не выросли практически совсем. Итоги подводили на 15 января Чтобы не быть голословным вот скрин переписки: http://joxi.ru/YmE3jjxfZRgBYA Александр сам признал, что результат провальный и обещал вернуть половину денег. Я согласился. Это было 15 января http://joxi.ru/D2PdZZ5UdL7RX2 Сегодня 29 марта, обещанного не вернул, хотя я несколько раз писал напоминание. Наверное я сам виноват, что плохо разобрался в вопросе и хотел многого за небольшой бюджет. Хотя, надо сказать, в СЕО в тот момент не понимал ничего и спросил у Александра сколько будет стоить продвижение, он сам мне озвучил эту цифру. Личное неприязни к Александру не имею, общались всегда дружелюбно. Но заказывать продвижение у Александра я бы не рекомендовал.

Заявки фрилансеров

fiqus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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