Здравствуйте! Мы ищем SEO специалиста для продвижения нашего сайта http://tile-911.ru . Чтоб сайт показывался на первых местах в выдаче Яндекса и Гугла.
Сео продвижение сайта
Еще раз здравствуйте, Александр!
Итак, нам нужно продвинуть наш лендинг по сдаче в аренду помещений в небольшом бизнес центре в Твери.
Семантика около 25 запросов.
Необходимо добиться попадания в топ 10 яндекса и гугла в течение трех месяцев.
Выбранный исполнитель
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