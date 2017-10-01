Анализ тематики - стройматериалы

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Закрыт8 заявок160 просмотров

Добрый день. Необходимо проанализировать строительную тематику, а именно стройматериалы.

Анализ ближайших конкурентов, экспресс-аудит ссылочного профиля. Рекомендации.

Сайт, относительно которого необходимо провести анализ: http://www.strojmag.ua/

Цена и сроки пишите в заявках (в ЛС не писать)

8 лет назад
Shapa14
Андрей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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