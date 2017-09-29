Сбор семантического ядра по тематике криптовалют

Необходимо провести анализ лэндинга по ремонту телефонов/ноутбуков, выработать сео-рекомендации для поднятия в топе (сейчас в регионе в топ 3 в гугде по запросам ремонт айфонов , ремонт iphone и тп и в топ 10 по ...