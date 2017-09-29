Cайт начал терять позиции в поисковой системе Яндекс

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Закрыт10 заявок180 просмотров

Где-то в апреле – мае месяце сайт начал терять позиции в поисковой системе Яндекс. Таким образом уже в конце июня сайт занимал 7 строчку, до этого был топ 1. Прошло еще пару месяцев и теперь это выглядит следующим образом

В начале июля проводилась сео оптимизация на сайте, но мне кажется, что после этого сайт еще быстрее начал терять позиции.

8 лет назад
jokerrs
31 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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