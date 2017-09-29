Cайт начал терять позиции в поисковой системе Яндекс

Где-то в апреле – мае месяце сайт начал терять позиции в поисковой системе Яндекс. Таким образом уже в конце июня сайт занимал 7 строчку, до этого был топ 1. Прошло еще пару месяцев и теперь это выглядит следующим образом

В начале июля проводилась сео оптимизация на сайте, но мне кажется, что после этого сайт еще быстрее начал терять позиции.