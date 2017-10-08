Консультация по скайпу по SEO

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка27 просмотров

Нужно выяснить некоторые вопросы, связанные с аудитом сайта в Screaming Frog.  Два часа консультаций.

8 лет назад
mswudu
60 лет
12 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$25
1 день
Задание выполнено на отлично. Василий прекрасно ориентируется в теме и умеет доступно объяснять. Большое спасибо!
Все отлично

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад