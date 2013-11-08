Переводы, маркетинг онлайн, улучшение конверсии сайта, редизайн

Продвижение сайтов в Испании и в испаноговорящих странах. Техническая оптимизация сайтов на испанском языке: аудит, теги, статьи. Сбор семантического ядра на испанском языке для SEO продвижения и рекламных кампаний.

Перевод с испанского и на испанский (технический, литературный). Копирайт и рерайт (от 200 руб за 1000 знаков)

Синхронный перевод по Скайпу.