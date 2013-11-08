mswudu

Настасья mswudu

 
60 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Переводы, маркетинг онлайн, улучшение конверсии сайта, редизайн

Продвижение сайтов в Испании и в испаноговорящих странах. Техническая оптимизация сайтов на испанском языке: аудит, теги, статьи. Сбор семантического ядра на испанском языке для SEO продвижения и рекламных кампаний.

Перевод с испанского и на испанский (технический, литературный). Копирайт и рерайт (от 200 руб за 1000 знаков)

Синхронный перевод по Скайпу.

Портфолио

Отзывы заказчиков

lenapr
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$38
10 баллов
11 лет назад
Перевод на испанский
Спасибо!
Все прекрасно, спасибо!
Ответный отзыв
KuzmenkoFamily
Виталий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Перевод iOS приложения с русского на испанский
iOS
Заказывал перевод iOS приложения на испанский и итальянский. Все сделано качественно, ручками, в течении дня.
Очень грамотный заказчик! Рекомендую.
Ответный отзыв
webdmitrix
50 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Перевод текстов на испанский язык
Спасибо - работой доволен.
Большое спасибо, очень довольна совместной работой.
Ответный отзыв
BP_Ellen
37 лет
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$35
10 баллов
12 лет назад
Русский-каталанский
Все очень понравилось: качественно и профессионально
Большое спасибо, очень довольна совместной работой.
Ответный отзыв
ershav
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Перевести описание приложения на несколько языков
Очень доволен сотрудничеством.
Большое спасибо, очень довольна совместной работой.
Ответный отзыв
Переводы
5 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#93
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#2214