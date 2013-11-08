Переводы, маркетинг онлайн, улучшение конверсии сайта, редизайн
Продвижение сайтов в Испании и в испаноговорящих странах. Техническая оптимизация сайтов на испанском языке: аудит, теги, статьи. Сбор семантического ядра на испанском языке для SEO продвижения и рекламных кампаний.
Перевод с испанского и на испанский (технический, литературный). Копирайт и рерайт (от 200 руб за 1000 знаков)
Синхронный перевод по Скайпу.
Портфолио
- Работа в Notepad++201 просмотр
Отзывы заказчиков
$38
10 баллов
11 лет назад
Спасибо!
Ответный отзыв
Все прекрасно, спасибо!
$6
10 баллов
11 лет назад
iOS
Заказывал перевод iOS приложения на испанский и итальянский. Все сделано качественно, ручками, в течении дня.
Ответный отзыв
Очень грамотный заказчик! Рекомендую.
$100
10 баллов
11 лет назад
Спасибо - работой доволен.
$35
10 баллов
12 лет назад
Все очень понравилось: качественно и профессионально
$1
10 баллов
12 лет назад
Очень доволен сотрудничеством.
Переводы
5 отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#93
Копирайтинг
нет отзывов
$1/час
от $3от 1 дня
#2214