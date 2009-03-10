webdmitrix

Требуется перевод с русского на португальский язык. Тематика: игра Minecraft. Текстов (статьи): 6 Суммарное количество знаков с пробелами: 6064 Указывайте пожалуйста цену за весь объем перевода и сроки.
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Требуется перевод с русского на английский язык. Тематика: Игра Minecraft Текстов (статьи): 8 Суммарное количество знаков с пробелами: 9008 Указывайте пожалуйста цену за весь объем перевода и сроки. Оплата через систему WebMoney.Завершен9 лет назад
Требуется перевод с русского на английский язык. Тематика: игры Angry Birds Текстов (статьи): 7 Суммарное количество знаков с пробелами: 5444 Указывайте пожалуйста цену за весь объем перевода и сроки.Завершен10 лет назад
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Требуется помощь в установке кода Leaderboard от компании Mochimedia в игру на AS2. Указывайте Вашу цену пожалуйста.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
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После переноса сайта на Джумле перестал работать модуль ссылок ЧПУ: ARTIO JoomSEF В базе данных все данные по ссылкам есть но при обращении к ссылке с ЧПУ - выдает ошибку 404. Служба поддержки хостинга отписалась что надо ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20
Требуется дописать функцию формирования ЧПУ ссылок, которая переводит слово написанное русскими буквами в английские, и может быть использована для создания ЧПУ. P.S. Функция создания ЧПУ из заголовка новости в этом скрипте присутствует, но она работает с англ. ...Завершен15 лет назад