webdmitrix

Дмитрий Владимиров webdmitrix

 
48 летУкраина/Черкассы
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перевод с русского на португальский

    Требуется перевод с русского на португальский язык. Тематика: игра Minecraft. Текстов (статьи): 6 Суммарное количество знаков с пробелами: 6064 Указывайте пожалуйста цену за весь объем перевода и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод текстов Minecraft с рус. на англ.

    Требуется перевод с русского на английский язык. Тематика: Игра Minecraft Текстов (статьи): 8 Суммарное количество знаков с пробелами: 9008 Указывайте пожалуйста цену за весь объем перевода и сроки. Оплата через систему WebMoney.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перевод текстов Angry Birds с рус. на англ.

    Требуется перевод с русского на английский язык. Тематика: игры Angry Birds Текстов (статьи): 7 Суммарное количество знаков с пробелами: 5444 Указывайте пожалуйста цену за весь объем перевода и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перевод текстов на испанский язык

    Требуется перевод с русского на испанский язык. Тематика: игра Minecraft. Текстов (статьи): 33 Суммарное количество знаков с пробелами: 28871 Указывайте пожалуйста цену за весь объем перевода и сроки.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поставить ссылки на кнопках в Flash игре на AS3

    Что требуется: 1. Поставить 2 ссылки на кнопки, любые, например http://site.ru/ и http://site2.ru/ соответственно, метод: target="_blank". 2. Поставить внизу в любом месте кнопку "Restart" которая при нажатии будет выполнять переход на первый фрейм (начать игру заново) 3. Комментарии ...

    Flash
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужна заставка при загрузке flash игры

    $5

    Нужна заставка/3D ролик перед флеш игрой в таком же духе как на сайте: e-puzzles_fr, зайдите в любую игру. Только вместо пазла и буквы "е" чтоб крутился логотип (в архиве). Еще потребуется (но это будет оговариваться отдельно): 1) вставка ...

    Flash
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дописать скрипт доски объявлений

    Тебуется: 1.) Сделать вывод последних добавленных 5-10 объявлений на главную страницу 2.) Защитить Email пользователей от СПАМеров - добавив форму отправки на Email с каптчей 3.) Сделать добаляемую с объявлением ссылку редиректной (в скрипте она прямая) 4.) Добавить возможность ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Наладить компонент для Joomla - ARTIO JoomSEF

    $10

    После переноса сайта на Джумле перестал работать модуль ссылок ЧПУ: ARTIO JoomSEF В базе данных все данные по ссылкам есть но при обращении к ссылке с ЧПУ - выдает ошибку 404. Служба поддержки хостинга отписалась что надо ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • TheArcadeScriptv1.3.0 - дописать транслит ЧПУ

    $20

    Требуется дописать функцию формирования ЧПУ ссылок, которая переводит слово написанное русскими буквами в английские, и может быть использована для создания ЧПУ. P.S. Функция создания ЧПУ из заголовка новости в этом скрипте присутствует, но она работает с англ. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
2x2
52 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв
$5
10 баллов
8 лет назад
Нужна заставка при загрузке flash игры
Внятная постановка задачи. Оплата в срок.
Спасибо - работой доволен. Всё отлично!
Ответный отзыв
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
259 отзывов(-1)
$33
10 баллов
9 лет назад
Перевод с русского на португальский
Оплата в срок, четкое ТЗ, рекомендуем!
Спасибо, все было выполнено в срок.
Ответный отзыв
katerina18
Екатерина 
45 летИталия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Перевод текстов Angry Birds с рус. на англ.
Очень понравилось работать с Дмитрием. Детальное объяснение и незамедлительная оплата.
Все просто отлично!
Ответный отзыв
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перевод текстов Minecraft с рус. на англ.
Было очень приятно работать с Дмитрием. Все объяснил, рассказал, дал тз и своевременно оплатил. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую как отличного работодателя.
Спасибо, выполненной работой доволен
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mswudu
59 летИспания
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Перевод текстов на испанский язык
Большое спасибо, очень довольна совместной работой.
Спасибо - работой доволен.
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