webdmitrix

Нужна заставка/3D ролик перед флеш игрой в таком же духе как на сайте: e-puzzles_fr, зайдите в любую игру. Только вместо пазла и буквы "е" чтоб крутился логотип (в архиве). Еще потребуется (но это будет оговариваться отдельно): 1) вставка ...