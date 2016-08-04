_deleted_

Имя _deleted_

 
26 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад

Fortuna mecum!

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
ТОП-50
Переводы
Отзывы заказчиков
guest_15156224998737
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
2 балла
6 лет назад
Перевод текста с несложными формулами с русского на английский
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК! Попытка поработать с этим товарищем привела к полному разочарованию. Я купился на его уверения, что перевод будет максимально адаптирован к настоящему американскому. Поэтому пошел на контакт с ним в обход Weblancer, тем более что на его страничке указаны все контакты, и он специально не указывает в своей заявке цену и сроки, чтобы его нельзя было указать официальным исполнителем (робот на сайте не срабатывает). Словом, такой вот моральный облик. А вместо перевода, за который он потребовал предоплату в полстоимости заказа, Виталий прислал собственную свободную фантазию на близкую тему. И отказался исправлять свой псевдо-перевод. Фактически это мошенник, а не переводчик. Жалко впустую потраченных денег и времени.
Равиль - это известный мошенник!!! Денег исполнитель точно никаких не увидит. Равиль получил перевод высшего класса и не заплатил. Он меняет аккаунты и сайты как перчатки, или использует Гостевую запись. Будьте осторожны и не связывайтесь ни в коем случае с этим аферистом!
Ответный отзыв
Elena_Melnichenk
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
9 баллов
6 лет назад
Перевод лендинга с русского на английский от носителя языка
Прекрасная коммуникация, все комментарии и доработки вносились моментально. Спасибо за работу.
Очень порядочный работодатель, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за интересный проект, обращайтесь еще!
Ответный отзыв
lennats
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Перевод сайта на английский язык
Огромная благодарность Виталию за проявленную инициативу и интерес к нашему проекту. Для нас важно, чтобы тексты были живыми и соответствовали современной английской речи, потому, что мы заинтересованы в привлечении живых клиентов и продвижении своих услуг в англоговорящих странах. Виталий предложил нам именно такой перевод и предоставил текст в очень удобном формате для заливки на сайт. Мне пока сложно судить о качестве самого перевода, так как я не знаю английского языка, но всегда больше доверия к переводчикам которые жили в США или других англоговорящих странах. По словам Виталия он жил и учился в США и это явилось для нас решающим фактором при выборе мастера. Несомненно будем сотрудничать с Виталием и дальше и уже договорились о новой работе. Приятные бонусы - Виталий всегда был на связи. Сотрудничать с ним легко!
Очень благодарен Наталье за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональная, корректная, доброжелательная и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
Elena_Melnichenk
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Перевод текста ролика и отчета на английский от носителя языка
Переводами очень довольна - и техническим и разговорным. Выполнены действительно профессионально, в нужной нам стилистике и оперативно. Отличный специалист! С большим удовольствием продолжу сотрудничество.
Очень благодарен Елене за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональная, корректная, доброжелательная и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
fanirmag
Фанир 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста видео
Быстро и качественно. Учет дополнительных запросов. Никаких лишних вопросов. Рекомендую
Очень благодарен за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональный, корректный, доброжелательный и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!
Ответный отзыв
Переводы
51 отзыв(-1)
$5/час
от $5от 1 дня
#44