Огромная благодарность Виталию за проявленную инициативу и интерес к нашему проекту. Для нас важно, чтобы тексты были живыми и соответствовали современной английской речи, потому, что мы заинтересованы в привлечении живых клиентов и продвижении своих услуг в англоговорящих странах. Виталий предложил нам именно такой перевод и предоставил текст в очень удобном формате для заливки на сайт. Мне пока сложно судить о качестве самого перевода, так как я не знаю английского языка, но всегда больше доверия к переводчикам которые жили в США или других англоговорящих странах. По словам Виталия он жил и учился в США и это явилось для нас решающим фактором при выборе мастера. Несомненно будем сотрудничать с Виталием и дальше и уже договорились о новой работе. Приятные бонусы - Виталий всегда был на связи. Сотрудничать с ним легко!