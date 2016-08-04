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недостаточно оценок
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недостаточно отзывов
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нет принятых заявок
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ТОП-50— Переводы
Отзывы заказчиков
$100
2 балла
6 лет назад
ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК! Попытка поработать с этим товарищем привела к полному разочарованию. Я купился на его уверения, что перевод будет максимально адаптирован к настоящему американскому. Поэтому пошел на контакт с ним в обход Weblancer, тем более что на его страничке указаны все контакты, и он специально не указывает в своей заявке цену и сроки, чтобы его нельзя было указать официальным исполнителем (робот на сайте не срабатывает). Словом, такой вот моральный облик. А вместо перевода, за который он потребовал предоплату в полстоимости заказа, Виталий прислал собственную свободную фантазию на близкую тему. И отказался исправлять свой псевдо-перевод. Фактически это мошенник, а не переводчик. Жалко впустую потраченных денег и времени.
Ответный отзыв
Равиль - это известный мошенник!!! Денег исполнитель точно никаких не увидит. Равиль получил перевод высшего класса и не заплатил. Он меняет аккаунты и сайты как перчатки, или использует Гостевую запись. Будьте осторожны и не связывайтесь ни в коем случае с этим аферистом!
$20
9 баллов
6 лет назад
Прекрасная коммуникация, все комментарии и доработки вносились моментально. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Очень порядочный работодатель, рекомендую к сотрудничеству. Спасибо за интересный проект, обращайтесь еще!
$120
10 баллов
6 лет назад
Огромная благодарность Виталию за проявленную инициативу и интерес к нашему проекту. Для нас важно, чтобы тексты были живыми и соответствовали современной английской речи, потому, что мы заинтересованы в привлечении живых клиентов и продвижении своих услуг в англоговорящих странах. Виталий предложил нам именно такой перевод и предоставил текст в очень удобном формате для заливки на сайт. Мне пока сложно судить о качестве самого перевода, так как я не знаю английского языка, но всегда больше доверия к переводчикам которые жили в США или других англоговорящих странах. По словам Виталия он жил и учился в США и это явилось для нас решающим фактором при выборе мастера. Несомненно будем сотрудничать с Виталием и дальше и уже договорились о новой работе. Приятные бонусы - Виталий всегда был на связи. Сотрудничать с ним легко!
Ответный отзыв
Очень благодарен Наталье за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональная, корректная, доброжелательная и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!
$15
10 баллов
6 лет назад
Переводами очень довольна - и техническим и разговорным. Выполнены действительно профессионально, в нужной нам стилистике и оперативно. Отличный специалист! С большим удовольствием продолжу сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень благодарен Елене за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональная, корректная, доброжелательная и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!
$15
10 баллов
7 лет назад
Быстро и качественно. Учет дополнительных запросов. Никаких лишних вопросов. Рекомендую
Ответный отзыв
Очень благодарен за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональный, корректный, доброжелательный и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!
Переводы
51 отзыв(-1)
$5/час
от $5от 1 дня
#44