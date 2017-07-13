Перевод текста ролика и отчета на английский от носителя языка

Добрый день! Ищу талантливую девушку-переводчицу для перевода статей на постоянной основе. От 25 лет на развлекательный вирусный сайт. [b]Для нее печатать тексты даются легко и быстро, схватывает на лету.[/b] Что от вас требуется: 1) Знание английского языка и умение переводить/рерайтить ...