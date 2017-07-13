Перевод текста ролика и отчета на английский от носителя языка

ПереводыЗавершен3 заявки215 просмотров
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Необходимо перевести на английский ролик и отчет. 

Текст ролика прилагаю. Сам ролик можно посмотреть здесь: http://recommendme.online 

Отчет по ссылке http://recommendme.online/img/report-ru.png. Также прилагаю черновик.

Базовые требования к текстам: 

·       Простота и понятность. Описание продукта и всех его элементов должно быть максимально простым. Стараться писать живым, человечьим языком, как будто объясняем в разговоре своему знакомому.   

·       Терминология. Использовать терминологию, характерную для данной категории на рынке США. 

6 лет назад
Elena_Melnichenk
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
_deleted_
Имя 
26 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$15
3 дня
Переводами очень довольна - и техническим и разговорным. Выполнены действительно профессионально, в нужной нам стилистике и оперативно. Отличный специалист! С большим удовольствием продолжу сотрудничество.
Очень благодарен Елене за сотрудничество! Замечательный работодатель! Оплата мгновенная!!! Задачи сформулированы четко и грамотно. Всегда на связи для решения текущих вопросов! Профессиональная, корректная, доброжелательная и В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ порядочный заказчик!!! С удовольствием продолжу сотрудничество!
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