Копирайт на Американский

Нужно перевести поэтапно сайт на разные языки. И в дальнейшем нужна будет постоянная поддержка в виде перевода новых статей. Если вы можете перевести только на 1 какой-то язык, вы нам также подходите! - китайский ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать тексты на сайт на хорошем американском (2 страницы)
+ перевод на тот же язык имеющейся информации (10 небольших промо)
- Похожие заказы
- Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести поэтапно сайт на разные языки. И в дальнейшем нужна будет постоянная поддержка в виде перевода новых статей. Если вы можете перевести только на 1 какой-то язык, вы нам также подходите! - ...Переводы13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Нужен перевод текстов с англ. на рус. Простыни везде сокращаем, весь текст под сайт официального представителя в РФ (https://goo.gl/waJ345). Нужен качественный читабельный текст на выходе для каждого раздела.[list=1][*]Переводим [url=http://www.age-stop.com/category-s/1828.htm]http://www.age-stop.com/category-s/1828.htm[/url] , это в раздел "о производителе" пойдет [*]Сокращаем ...Переводы33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Хотим выйти на международный рынок, нужно перевести сайт [url=http://luxusbaby.ru/]luxusbaby.ru[/url] / Предложите ценыПереводы9 заявокЗакрыт6 лет назад
Написание Meta Descriptions на Английском языке 16 штук каждый description лимит 159 символов (нужно в пределах 135-159)Завершен6 лет назад
Файл в PDF, тексты, картинки и таблицы.Необходимо перевести с английского и сверстать перевод с сохранением первоначальной верстки в Word 2007. Документ в нескольких языковых версиях, но Вы верстаете только на русском. Количество знаков определим по факту окончания работы. ...Завершен6 лет назад
- $8
нужно перевести 20 названий блюд на английский язык, общий объем 1000 символов.Переводы18 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть текст о праве, объемом в одну страницу - 450 слов (2500 збп). Нужно перевести на грузинский Исходный язык: английский и русский. Что жду от вас: указания стоимости, сроков, языковой пары анг-груз или рус-груз, ссылки на примеры ...Переводы11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Сложность перевода - низкая. отдельные фразы и одно предложение. Всего 270 знаковЗавершен6 лет назад
- $12
Нужно перевести статью с русского на английский понятным, человеческим языком (желательно чисто американский диалект и слэнг). Тема: маркетинг В статье 8 тыс збп (плюс минус 300 збп). Строго до 4.07 17:00Завершен6 лет назад