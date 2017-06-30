Перевести сегодня 1000 символов на английский язык

$8
ПереводыЗакрыт18 заявок293 просмотра
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нужно перевести 20 названий блюд на английский язык, общий объем 1000 символов.

6 лет назад
DaniasWishes
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад