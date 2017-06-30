Перевести сегодня 1000 символов на английский язык

Есть текст о праве, объемом в одну страницу - 450 слов (2500 збп). Нужно перевести на грузинский Исходный язык: английский и русский. Что жду от вас: указания стоимости, сроков, языковой пары анг-груз или рус-груз, ссылки на примеры ...
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нужно перевести 20 названий блюд на английский язык, общий объем 1000 символов.
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