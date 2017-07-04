Перевод статьи 10к+

$15
ПереводыЗавершен11 заявок203 просмотра
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Нужно перевести статью с русского на английский понятным, человеческим языком (желательно чисто американский диалект и слэнг). Тема: маркетинг

В статье 10 тыс збп (плюс минус 300 збп). Строго до 4.07 15:00

6 лет назад
m_kvyatkovskaya
Квятковская 
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
6 лет назад
$15
1 день
Неоднократно пользовалась услугами Анны. Очень качественный перевод за адекватную цену. Спасибо еще раз!
Спасибо за доверие и интересные заказы!