Перевод статьи 10к+

Нужно перевести небольшой текст до 400 знаков (3-4 предложения) с русского на английский язык. Текст – скажем так, презентация себя для резюме. Идеально, если будет готово сегодня. Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость. Всем спасибо.