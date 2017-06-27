Перевести с русского на английский

Статья по этому адресу dev.by/lenta/main/privet-amerika-1 еще похожих 4 статьи нужно перевести на английский Кто откликнется приводите сразу ссылки на свои переводы чтобы можно было оценить качество. Указывайте стоимость исходя из объема работ - это опт :)