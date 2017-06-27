Статья по этому адресу dev.by/lenta/main/privet-amerika-1 еще похожих 4 статьи нужно перевести на английский Кто откликнется приводите сразу ссылки на свои переводы чтобы можно было оценить качество. Указывайте стоимость исходя из объема работ - это опт :)
Перевод технической статьи с русского на английский по требованиям
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить перевод и оформление в соответствии с прикладываемыми требованиями технической статьи с русского на английский. Тематика статьи - машиностроение, нейронные сети. Объем статьи на русском - 1600 слов (~12000 символов без пробелов).
Требования к оформлению прикладываю, также прикладываю отрывок статьи, перевод которой нужно выполнить.
Обратите внимание, что это лишь отрывок, полный текст статьи раз в 5 больше. Текст содержит сокращения - аббревиатуры, которые тоже необходимо правильно переводить (например НС - нейронные сети должно быть переведено как Neural Networks и соответственно аббревиатура NN).
Полный текст статьи вышлю предполагаемым исполнителям.
Срок выполнения - до 27/06/2017 24:00 по Москве.
Оплата - перевод на карту, ЯД.
- Похожие заказы
- Переводы19 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести договор на английский языкПереводы33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Ищем переводчика на проект Требования: - опыт в локализации ПО - языковая пара португальский-английскийПереводы8 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Сколько будет стоить перевод текста на лендинге. Нужно на французкий. Вот сайт- http://96zakaz.tilda.ws/ecoslimeuЗавершен6 лет назад
- $12
Перевод письма-приглашения. 3300 знаковЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Ищу человека с хорошим знанием польского для перевода сайта на польский язык. Сайт посвящен натяжным потолкам. Количество символов оценить трудно -около 40к символов без пробелов. Сайт покажу в ЛСПереводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен перевод с русского на Киргизский и Таджикский. Документ прикреплен. Пишите Ваши цены и сроки за язык. Предпочтение носителям.Переводы9 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно перевести документ (по ссылке https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGb1Z0eDBqOVVmMGc ) 163 стр. Нужен перевод каждый надписи на украинский язык! Нужно начать работу прямо сейчас и сделать очень быстро. Цена? Срок?Переводы12 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Меня интересует перевод с английского на русский язык статей на тему интернет и е-мейл маркетинга для наполнения моего сайта. Пример статьи: goo.gl/xcrsrh Коротко о требованиях к тексту: Статьи оn 5000 до 10 000 зпб. Присутствует маркетинговая лексика и ...Переводы36 заявокЗакрыт6 лет назад
Перевод программы мероприятияЗавершен6 лет назад