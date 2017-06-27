Перевод технической статьи с русского на английский по требованиям

Необходимо выполнить перевод и оформление в соответствии с прикладываемыми требованиями технической статьи с русского на английский. Тематика статьи - машиностроение, нейронные сети. Объем статьи на русском - 1600 слов (~12000 символов без пробелов).

Требования к оформлению прикладываю, также прикладываю отрывок статьи, перевод которой нужно выполнить.

Обратите внимание, что это лишь отрывок, полный текст статьи раз в 5 больше. Текст содержит сокращения - аббревиатуры, которые тоже необходимо правильно переводить (например НС - нейронные сети должно быть переведено как Neural Networks и соответственно аббревиатура NN).

Полный текст статьи вышлю предполагаемым исполнителям.

Срок выполнения - до 27/06/2017 24:00 по Москве.

Оплата - перевод на карту, ЯД.