Перевод с русского на украинский. Прямо сейчас.

ПереводыЗакрыт12 заявок455 просмотров
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Нужно перевести документ (по ссылке https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGb1Z0eDBqOVVmMGc ) 163 стр.

Нужен перевод каждый надписи на украинский язык!

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7 лет назад
UnlimG
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад