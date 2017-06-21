Перевод с русского на украинский. Прямо сейчас.

Всем привет. Нужно сделать очень качественный перевод на казахский. Оставляйте свои заявки.
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Нужно перевести документ (по ссылке https://drive.google.com/open?id=0ByDcMEMkCijGb1Z0eDBqOVVmMGc ) 163 стр.
Нужен перевод каждый надписи на украинский язык!
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