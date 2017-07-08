Русско-казахский перевод

Требуется перевод небольшого исследования с англ.на русский. Интересует цена за число знаков и сроки. Тематика- журналистика
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Всем привет.
Нужно сделать очень качественный перевод на казахский.
Оставляйте свои заявки.
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