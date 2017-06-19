Перевод научной статьи с английского на русский

ПереводыЗакрыт46 заявок517 просмотров
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Требуется перевод небольшого исследования с англ.на русский. Интересует цена за число знаков и сроки. Тематика- журналистика

7 лет назад
guest_14978764100492
7 лет в сервисе
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6 лет назад