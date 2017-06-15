Перевод на немецкий. 700 символов. Сейчас!

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Срочное задание по переводу на немецкий небольшого текста. Пишите ЛС

**** - ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОМОЩНИК ПО ПОИСКУ И ДОСТАВКЕ СВЕЖЕМОРОЖЕНОЙ РЫБЫ И МОРЕПРОДУКТОВ

Благодаря многолетнему опыту наших сотрудников, а также дружеским связям с рыболовецкими компаниями и производителями, наша компания смогла добиться баланса между наилучшим качеством и низкой ценой. Мы сотрудничаем только с заводами, сертифицированными по стандартам Европейского союза, что не даст Вам усомниться в качестве продукции. Данные производители являются небольшими заводами с низкими затратами на производство, что позволяет получать оптимальную себестоимость при высоком качестве. Наши эксперты по качеству готовы обеспечить инспекцию товара непосредственно перед загрузкой на заводе и предоставить вам детальный отчёт и фотографии.

Мы стараемся быть в курсе изменений на рынке замороженных морепродуктов и всегда делимся этой информацией с нашими клиентами.

Осведомлен - значит вооружен!