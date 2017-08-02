Маленький, но срочный перевод с русского на китайский

Благодарю Виту за прекрасную работу уже на протяжение нескольких месяцев. Каждый раз переводы были вовремя и, что самое главное, верными. Для нашей компании очень важно. Надеемся на долговременное сотрудничество и всем рекомендуем Виту как профессионального, надежного и ответственного переводчика!