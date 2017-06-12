Перевод текста с русского на английский

Здравствуйте!

Необходимо перевести текст для страницы "Об авторе" блога с русского языка на английский. А также перевести несколько коротких текстов. Общий объем русского текста - в пределах 3 000 знаков. Тематика - кухонная бытовая техника, кулинария.

Очень важно выполнить не дословный перевод, а создать в результате впечатление, что текст написан американцем.

Если вы готовы выдать именно такой результат, указывайте, пожалуйста, стоимость работы и срок.

Спасибо.