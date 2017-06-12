Перевод текста с русского на английский

Здравствуйте! Необходимо перевести доклад с русского языка на немецкий. Срок - завтра.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Необходимо перевести текст для страницы "Об авторе" блога с русского языка на английский. А также перевести несколько коротких текстов. Общий объем русского текста - в пределах 3 000 знаков. Тематика - кухонная бытовая техника, кулинария.
Очень важно выполнить не дословный перевод, а создать в результате впечатление, что текст написан американцем.
Если вы готовы выдать именно такой результат, указывайте, пожалуйста, стоимость работы и срок.
Спасибо.
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