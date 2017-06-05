Перевод с украинского на испанский

ПереводыЗакрыт20 заявок272 просмотра
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Здравствуйте,

Помогите перевести текст с украинского языка на испанский, сроки 4 - 5 дней. Подскажите стоимость, спасибо.

7 лет назад
guest_14969404346302
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад