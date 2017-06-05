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Перевод с польского на русский для товаров интернет-магазина мебели
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Для сотрудничества ищем переводчика с польского на русский, который умеет делать художественный, содержательный и лаконичный перевод текста описания для мебели (порядка 1500 товаров, по 500 - 1000 знаков каждый), Обязательно без орфографических и синтаксических ошибок. Исходный текст для перевода берём с официального польского сайта производителя мебели.
Так же желательно оформление текста в HTML - по шаблону, элементарные, типовые теги - но это не обязательно!
ТЗ будет к каждой коллекции мебели, на сайте есть примеры описаний - переводов товаров.
Спасибо за интерес к нашему предложению.
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