Английский подбор статей

Добрый день. В общем требуется грамотный перевод текста. Обще количество слов: 542
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подобрать статьи(4-5) за последние 3 года на определенную тему ( медицина, психология) необходимо, чтобы статьи были научные. В дальнейшем статьи надо проанализировать и сделать небольшое заключение.
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