Английский подбор статей

ПереводыЗакрыт9 заявок212 просмотров
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Необходимо подобрать статьи(4-5) за последние 3 года на определенную тему ( медицина, психология) необходимо, чтобы статьи были научные. В дальнейшем статьи надо проанализировать и сделать небольшое заключение.

7 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад