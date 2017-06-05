Требуется перевести текст с Русского на Китайский

ПереводыЗакрыт5 заявок148 просмотров
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Добрый день.  

В общем требуется грамотный перевод текста. 

Обще количество слов: 542 

7 лет назад
Golink
Павел 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад