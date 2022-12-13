Реклама в Google Adwords, Яндекс Директ, SEO продвижение
Профессионально занимаюсь :
- контекстная реклама Google Adwords
- контекстная реклама Яндекс. Директ
- продвижение сайтов в поисковых системах Google и Яндекс
Мои сертификаты и статусы:
Сертифицированный специалист Google AdWords и Google Analytics
Портфолио
- Интернет магазин мебели Marketmebeli15 просмотров
- Интернет магазин мебели Black Red White4 просмотра
- Партнёр Google Adwords270 просмотров
- Партнёр Google Analytics296 просмотров
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $20от 3 дней
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