rusinborg

Руслан Коваленко rusinborg

 
47 летУкраина/Днепр
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Реклама в Google Adwords, Яндекс Директ, SEO продвижение

Профессионально занимаюсь :

- контекстная реклама Google Adwords

- контекстная реклама Яндекс. Директ

- продвижение сайтов в поисковых системах Google и Яндекс

Мои сертификаты и статусы:

Сертифицированный специалист Google AdWords и Google Analytics

Портфолио
Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $20от 3 дней
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