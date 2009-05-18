Необходимо исправить ошибки в тегах html - кодов. В некоторых случаях сделать корректный показ страниц в различных браузерах Опредилённый объём работ по вёрстке уже сделан собственными силами, необходим спец, по доработке сайта.

Сам сайт http://www.eurotour.dp.ua

С предложениями пишите пожалуйста сюда или в icq 267 209 534