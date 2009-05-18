Исправить ошибки в тегах html - кодов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок245 просмотров

Необходимо исправить ошибки в тегах html - кодов. В некоторых случаях сделать корректный показ страниц в различных браузерах Опредилённый объём работ по вёрстке уже сделан собственными силами, необходим спец, по доработке сайта.

Сам сайт http://www.eurotour.dp.ua

С предложениями пишите пожалуйста сюда или в icq 267 209 534

HTML
16 лет назад
rusinborg
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$20
2 дня
Спасибо Александру за проделанную работу. Заказ выполнен качественно и в сроки. Все мои пожелания приняты во внимание и выполнены. Могу рекомендовать как ответственного и профессионального специалиста. Спасибо.
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

Hawk
34 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад