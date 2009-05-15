Верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок130 просмотров

Необходимо как можно скорее (желательно до конца дня), сверстать 2 страницы из PSD.

Жду опытных верстальщиков в ICQ:595-997-905.

16 лет назад
nikolay59
Петрушин 
75 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров